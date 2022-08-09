"Путин получит еще больше НАТО": Байден подписал протоколы о присоединении к Альянсу Швеции и Финляндии

Это стало самым значительным расширением военного альянса с 1990-х годов в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Байден, подписывая документ, поздравил Швецию и Финляндию со вступлением в НАТО.

"Это был и есть переломный момент, я верю в Альянс и в большую безопасность и стабильность не только Европы и Соединенных Штатов, но и всего мира", — подчеркнул Байден.

Напомним, в среду, 3 августа, Сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов по присоединению Финляндии и Швеции к НАТО. Расширение Альянса происходит в ответ на вторжение России в Украину.

Ранее Байден заявлял, что "Путин стремился к финляндизации Европы, а получил натовизацыю Европы. И это именно то, чего он не хотел, но это именно то, что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность для Европы".

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