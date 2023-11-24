Путин помиловал очередного серийного убийцу-каннибала, чтобы тот воевал в Украине

Жителя Сахалинской области Дениса Горина, убившего по меньшей мере четырех человек и евшего плоть одного из своих жертв, выпустили из тюрьмы, чтобы он мог воевать на территории Украины.

Владимир Путин помиловал очередного российского убийцу-каннибала, чтобы он мог теперь убивать украинцев на войне.

Об этом сообщает Daily Mail.

44-летний Денис Горин впервые убил в 2002 году. Тогда он отрезал жертве уши и куски мяса, которые потом съедал. Его жертва – первая из четырех – получила более 50 ножевых ранений. Горин был приговорен к десяти годам заключения, но его досрочно освободили за "хорошее поведение".

В ноябре 2010 года он убил 36-летнего мужчину по имени Александр, за что был окончательно осужден только в 2017 году после того, как обнаружили тело погибшего. Горин признался, что раздевал трупы, срезал мясо и ел его, а затем сбрасывал остатки в реку. Он хранил человеческое мясо в своем холодильнике и полноценно готовил из него еду, говорится в приговоре суда.

В 2012 году Горин и его брат жестоко забили до смерти якобы обидчика их племянника. Однако оказалось, что на самом деле жертвой стал невиновный мужчина, а не настоящий обидчик.

За еще одно убийство, совершенное в 2012 году, Горин был арестован на 22 года. Но теперь он находится в больнице, восстанавливаясь после ранений, полученных на войне в Украине.

"Он в Южно-Сахалинске, в больнице, с ранением средней тяжести", – рассказал его сосед.

Напомним, ранее в России получил помилование 33-летний член банды сатанистов Николай Оголобяк, который в 2010 году был приговорен к 20 годам колонии за ритуальные убийства подростков.

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