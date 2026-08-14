Путин помог Ким Чен Ину усилить армию КНДР: генерал ООН раскрыл опасные последствия

Войска КНДР

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Союз Северной Кореи с Россией позволил военным КНДР получить современный боевой опыт, ознакомиться с новыми технологиями и тактикой ведения войны.

Об этом заявил заместитель командующего Командованием ООН в Южной Корее генерал-лейтенант Скотт Винтер, пишет NK News.

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По его словам, участие Северной Кореи в войне России против Украины уже сказалось на балансе сил в сфере безопасности на Корейском полуострове.

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Во время пресс-конференции в Сеуле Винтер подчеркнул, что военное сотрудничество Пхеньяна с Москвой имеет значение не только для региона, но и для всей международной системы безопасности.

«Мы прекрасно осознаем, что Северная Корея использовала эту ситуацию как возможность для испытания ряда своих систем баллистических ракет и что она приобрела современный боевой опыт», — сказал он.

В преддверии ежегодных совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, которые должны начаться 17 августа, генерал особо обратил внимание на опыт, полученный Пхеньяном благодаря сотрудничеству с Россией.

По словам Винтера, этот опыт учтут во время нынешних военных учений.

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«Мы позаботились о том, чтобы меры реагирования на угрозы, которым мы стремимся противостоять во время защиты Южной Кореи, отражали более широкое использование этих технологий и понимание того, что Северная Корея имеет современный боевой опыт», — заявил он.

Как отмечает издание, в этом году в учениях Ulchi Freedom Shield примут участие 70 военнослужащих из 11 стран, входящих в состав многонациональных сил ООН в Южной Корее.

Во время учений военные, в частности, будут отрабатывать противодействие возможным попыткам Пхеньяна нарушить работу GPS. Также внимание будет уделено отражению кибератак и операций с применением беспилотников.

Ранее сообщалось, что Северная Корея использует войну в Украине как учебный полигон для усовершенствования своих ракет и военной подготовки солдат.

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Мы ранее информировали, что российские войска возобновили удары ракетами, получаемыми от союзника Северной Кореи.

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