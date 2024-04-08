"Путин, помоги": в Орске недовольные россияне вышли на митинг из-за масштабных наводнений (видео)

Жители Орска скандируют "Позор" и "Путин, помоги".
В городе Орске Оренбургской области вблизи поселка Лесоторгово произошел новый прорыв дамбы. Между тем местные жители вышли на митинг из-за бездействия властей в связи с наводнениями.
Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы.
По информации Meduza, жителей поселка немедленно эвакуируют. Ранее из селения начали превентивную эвакуацию местных жителей.
Пока власти никак не реагируют на новый прорыв, недовольные россияне вышли на митинг и жалуются на бездействие властей. С собравшимися пытается общаться мэр города. Жители Орска скандируют "Позор" и "Путин, помоги".
На видео, которые распространяют российские тг-каналы, видно, что на протест собралось немало митингующих. Они жалуются на размер выплат и действия властей, а также на то, что дамба, на которую потрачены большие деньги из бюджета, не смогла остановить паводок.
Также россияне жалуются, что власти их бросили на произвол судьбы. Они разочарованно выкрикивают: "Когда беда в другой стране, Путин отправляет туда все. А Оренбургская область? Мы никто?".
Полиция пытается их разогнать. Силовики выкрикивают в мегафоны, что граждане собрались незаконно.
Напомним, 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, из-за чего город и окрестные села затопило. Людей эвакуируют, а уровень воды поднимается.
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