"Путин, помоги!": в России настоящий коммунальный апокалипсис – обзор новостей

В России наступил настоящий коммунальный апокалипсис. То, что первоначально выглядело как редкие аварии, переросло в настоящий коллапс. Уже по меньшей мере в 19 регионах РФ в разгар зимы люди сидят без отопления, а иногда – без света и воды. В квартирах массово взрываются батареи и рвутся трубы. Обещавшие заморозить Европу и Украину теперь умоляют Путина о помощи.

О том, как россияне дожились до такого "величия", и как проблемы в России играют на руку Украине – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.UA.

Коммунальный апокалипсис под Москвой

Сейчас в России самые сильные морозы. Как ни странно, самая плохая коммунальная ситуация в Подмосковье. Там сразу в нескольких городах – спутниках Москвы люди буквально спасаются от холода на улице. В их собственных квартирах невозможно согреться, так что приходится вместе курить костры во дворе.

И речь не о какой-то там глубинке, а о городе Электросталь – он всего в 50 километрах от Кремля. Та же ситуация и в подмосковном Подольске, даже хуже. Там с начала отопительного сезона были постоянные перебои с теплом. Температура в жилищах порой не превышала 10-11 градусов, а интерьер квартир дополнял гололед. Так только в Подольске 170 квартир осталось без отопления из-за аварии на котельной. Когда местные записали обращение к Путину, россияне взялись за дело радикально – даже национализировали частный патронный завод, которому принадлежала котельная – она якобы и не справилась с подачей отопления. В результате предприятие захватили, тепло дали, но ненадолго. У жителей города начали взрываться трубы с кипятком.

Когда же разрешить ситуацию тихо не удалось, местные власти попытались заткнуть замерзших горожан. В комментариях под сообщениями госучреждений в соцсетях, где те и сообщили о проблемах в городе и кое-где слезно просили о помощи, потому что дети мерзнут, эти комментарии начали чистить.

Теперь в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Похожая ситуация по всему Подмосковью. Местные СМИ сообщают об отсутствии или перебоях с отоплением в Воскресенске, Солнечногорске и в десятках деревень рядом со столицей. Сообщили, что в Королеве сломалась котельная. Более 100 жилых зданий остались без отопления. На фоне такого коллапса туда приехали выслужиться на дорогих автомобилях десятки местных депутатов, говорит очевидец. К утру котельную починили, ну, по крайней мере, так говорят.

В многоэтажке города Лобне (спутник Москвы) 8 января прорвала труба. Ее жительница сняла, как кипяток бурлит в подвале дома.

Треш творится и в Химках – этот городок вообще можно считать районом Москвы. Из-за прорыва труб в квартирах потекла вода, образовав водопады.

Проблем становится все больше

Местные коммунальщики заявили, что проблему уладили быстро. Но как долго? Вы уже сами видите – подобных инцидентов в России все больше. Коммунальные коммуникации трещат по швам и это все – прямо под носом у столичных чинуш в самом богатом регионе страны. И, вероятнее всего, это только начало. Сейчас в Москве бурлит просто-таки адская вьюга – сами россияне ее уже назвали "черной".

А в российской глубинке ситуация не лучше, а может и хуже. Часть Омска 11 января осталась без электричества. А это их еще не бомбили.

Россияне получили по достоинству

А вы помните, как смеялись россияне, когда на киевской Борщаговке прорвала труба с холодной водой? Вроде, пока в украинской столице рвутся трубы – они строят метро в Москве. Так вот сейчас мы видим, на что действительно способны решить. Вот как уже в самой Москве из-за аварии трубопровода трещинами покрылась дорога. В кипятке непогода выкупала Новосибирск.

"Часть Новосибирска осталась без тепла и света из-за коммунальной аварии. Ночью в Ленинском районе города прорвало трубу теплотрассой. Без горячей воды и отопления осталось более 237 домов, закрылись ТЦ и школы, на месте аварии затопило улицы. На этом фоне на левобережье начались масштабные пробки. А больницы временно остановили плановую госпитализацию и оказание хирургической помощи. Из-за подтопления путей была парализована работа трамваев"

Объяснить этот феномен иначе, чем как божьей карой за терроризм в Украине довольно трудно, но я попробую. Все мы наверняка слышали, что россияне рекордно увеличили свои расходы на армию. На российскую оборонку в 2024 году выделят 6% ВВП страны или 30% всего бюджета – около 11 триллионов рублей. Это вдвое больше чем в 2023 году и втрое – чем в 2021 году.

Откуда "торчат уши" всех проблем?

Но не все так просто, потому что общие доходы бюджета РФ сократились. Это произошло в основном из-за низких цен на нефть и потери европейского газового рынка. Так что перебрасывать рубли на оборонку пришлось – по расходам на инфраструктурные проекты и запланированные ремонты. То, что мы видим сейчас в России – последствия многолетней халатности, коррупции и массового распила бюджета на протяжении золотых для бюджета РФ лет. Несложно представить, что там будет через год или два.

Проблемы в России – преимущество для Украины!

Это, безусловно, хорошая новость для украинцев. Внутренние проблемы в РФ точно не играют на руку Кремлю, особенно в канун президентских выборов. А за неимением финансирования проблемы будут накапливаться как снежный ком – от зимы до зимы. И это я еще не упоминал о дефиците яиц и курицы на полках их магазинов. Что ж, пока желаем россиянам того же, что их лидер обещал Украине и Европе.

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