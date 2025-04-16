Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал помочь натурализоваться в России гражданину Германии, заявившему о бегстве из Европы из-за неприятия «нетрадиционных ценностей».

Видео разговора российского президента с «беглым немцем» опубликовал один из самых ярых кремлевских пропагандистов Павел Зарубин.

Носители немецкого языка сразу обратили внимание на ужасный русский акцент собеседника Путина.

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Как заметил журналист Илья Шепелин, обращение немецкого гражданина к президенту РФ звучало примерно так: «Только вы понять мою боль! Моей Германия — капут!».

При этом он говорил, что с женой-россиянкой решил переехать в поселок Доброград во Владимирской области РФ из Эссена, потому что супруги хотят уберечь детей от пропаганды «нетрадиционных ценностей».

На самом деле оказалось, что бывший россиянин Максим Житников, уехавший в Германию еще в начале 1990-х, покинул эту европейскую страну из-за долгов в десятки тысяч евро.

Как выяснил журналист, беглец был совладельцем сети ресторанов Schwarze Rose Gastronomie GmbH в Эссене, объекты которой в 2015 году закрыли из-за долгов, а шесть лет спустя его компанию признали банкротом.

«О нетрадиционных ценностях — это хорошо звучит, конечно. Снова проклятые европейцы обманули. На-ду-ли», — подытожил Илья Шепелин.

Напомним, Кремль начал активно проводить ИПСО в странах НАТО, где пропаганда направлена на раскол Евросоюза, дискредитацию Альянса и создание внутренних конфликтов.