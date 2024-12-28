Путин попросил прощения у Алиева из-за инцидента с пассажирским самолетом

Президент государства-агрессора не назвал причины авиакатастрофы, в которой погибли 38 человек, но признал работу российской ПВО возле Грозного.

В субботу, 28 декабря, российский президент Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и извинился в связи с "трагическим инцидентом", произошедшим с пассажирским самолетом авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в воздушном пространстве России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре с Алиевым президент государства-агрессора не назвал причину авиакатастрофы, в которой погибли 38 человек, но признал, что в то время, когда воздушное судно пыталось совершить посадку в аэропорту города Грозный, российские средства ПВО отражали атаку беспилотников.

Путин цинично выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Он также сообщил о следственных действиях, которые продолжаются в связи с инцидентом в рамках уголовного дела из-за "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", и допросы как гражданских, так и военных специалистов.

К работе российских следователей в Грозном привлечены два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фото и видео с места крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", 25 декабря упавшего на территории Казахстана, красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию.

Читайте также: