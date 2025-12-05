Путин попытался цинично объяснить, почему бомбит города с русскоязычным населением

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин не смог понятно объяснить российские удары по востоку Украины, где много людей — русскоязычные.

Этим вопросом застала врасплох кремлевского диктатора журналистка телеканала India Today Гита Мохан во время интервью.

Индийская журналистка отметила, что бывала в разных городах на востоке и юге Украины, где много людей разговаривает по-русски. По ее словам, они теперь шокированы тем, что Путин делает с ними.

«Многие женщины, с которыми я разговаривала, были шокированы. Что вы можете сказать людям на востоке Украины?» — спросила журналистка.

«Я не понял вопроса. Шокированы чем?» — прикинулся дурачком Владимир Путин.

Журналистке пришлось объяснить, что люди, с которыми она встречалась, шокированы тем, что во время «специальной военной операции» были уничтожены их дома.

«Они жили на востоке Украины, они всегда любили Россию, русский народ, они были сами русскоязычные», — описала своих собеседников Гита Мохан.

В конце концов Путин смог сформулировать циничный ответ, из которого следует, что вина этих русскоязычных украинцев в том, что они проживали на подконтрольной Украине территории.

При этом он повторил пропагандистскую ложь о том, что ту часть Донбасса, которая не находилась под контролем Украины, якобы «уничтожали».

«Они жили в той части Украины, в той части Луганской или Донецкой области, которая находилась под контролем киевской власти. Но та часть Луганской или Донецкой области, которая не находилась под контролем Киева, уничтожалась киевским режимом. И мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая заявила о своей независимости», — сказал Путин.

Продолжая путаный ответ, президент государства-агрессора нагло заявил, что Россия «предоставила людям возможность высказаться на открытом референдуме».

«Кто считал целесообразным быть вместе с Россией, он за это проголосовал. Кто нет — он мог спокойно выехать на другие части украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешали», — сказал он.

Напомним, в этом же интервью президент Российской Федерации Владимир Путин лицемерно заявил, что он якобы не стремится к восстановлению Советского Союза