Путин поручил выдать туристические сертификаты семьям участников военных действий в Украине

В России будут провоцировать финансирование внутреннего туризма.

Глава Кремля Владимир Путин поручил организовать выдачу сертификатов на турпоездки семьям оккупантов, ставших участниками войны в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

Также в РФ будут стимулировать финансирование внутренних туристических маршрутов.

Кабинету министров необходимо представить предложения "по доработке правил предоставления из федерального бюджета субсидий на стимулирование доступных внутренних туристических поездок из-за возмещения части стоимости оплаченной туристской услуги".

Напомним, уже с середины октября российские региональные сайты публикуют некрологи о погибших мобилизованных россиянах.

О гибели первого мобилизованного российские пропагандисты сообщили 28 октября. 33-летний Сергей Горбунов всего три дня пробыл в Украине. После отправки захватчик погиб 24 октября. Он был идейным и стремился убивать украинцев якобы "ради своей жены, матери, отца и ребенка".

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