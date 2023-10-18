Путин поручил патрулировать небо над Черным морем истребителям с "Кинжалами"

Это будет происходить на постоянной основе.

Российская Федерация патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Будут делать это самолеты с ракетами "Кинжал".

Об этом заявил президент-диктатор РФ Владимир Путин, сообщают российские средства массовой пропаганды.

"По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем", — сказал он.

По словам диктатора, самолеты Миг-31 должны быть вооружены комплексами "Кинжал" дальностью более тысячи километров.

Как сообщалось, в России отреагировали на передачу Украине ракет ATACMS. Так, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что такие действия США будут иметь глобальные последствия.

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