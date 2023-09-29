Путин поручил сформировать отряды "добровольцев" для войны в Украине: кто будет за это отвечать

Россия продолжает набирать "пушечное мясо", чтобы добиться хоть каких-то успехов в войне.

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел встречу с замглавы минобороны и экскомандующим "Вагнером". Президент РФ поручил создать "добровольческие подразделения", которые будут отправлять на войну в Украину.

Об этом сообщает официальная пресс-служба Кремля.

Подробности

Утром 29 сентября российский глава государства встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и экс-главой штаба ЧВК "Вагнер" с позывным "Седой" Андреем Трошевым.

Прежде говорилось о формировании "добровольческих подразделений", которых отправят воевать, а точнее – погибать в Украине. Для этого нужно завербовать новых наемников. Такой опыт у бывшего начальника штаба ЧВК "Вагнер" Трошева есть, ведь он долгое время находился на фронте.

"На последней встрече мы говорили о том, что вы будете заниматься формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи. Вы сами больше года воевали в таком подразделении. Чтобы боевая работа шла лучшим и успешным образом", – говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что в руководстве ЧВК "Вагнер", вероятно, произошел раскол. Это может свидетельствовать, что усилия Кремля и Минобороны РФ расформировать террористическую компанию частично приносят успех.

Читайте также: