Путин поручил создать условия для платной вакцинации иностранцев в России

По его словам, спрос на российские вакцины "достаточно высокий".

Владимир Путин заявил, что бизнесмены из разных стран мира посещают Россию, чтобы сделать прививки от коронавируса, ведь спрос на разработанный препарат "достаточно высокий".

Об этом президент РФ во время выступления на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пишет РБК.Росия.

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По словам главы Кремля, мощностей по производству российских вакцин от COVID-19 в стране достаточно не только для того, чтобы обеспечить препаратами граждан РФ, но и желающих из других стран мира.

"Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности и санитарного контроля организовать для иностранных граждан условия для платного вакцинации в нашей стране", — сказал Путин.

Как сообщалось, Франция заявила, что не будет пускать к себе туристов, которые вакцинированы российским препаратом от коронавируса SputnikV. Свои шаги страна будет координировать со всеми членами Евросоюза. В Брюсселе пока решили разрешить въезд из третьих стран людям, которые получили прививки препаратами, одобренными в ЕС или ВОЗ. Следует заметить, что Греция — пока единственная страна Европейского Союза, которая на национальном уровне признала российский SputnikV.

Новости мира: Франция не будет пускать к себе вакцинированных российским "Спутником V"

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