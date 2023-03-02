Путин после провокаций под Брянском отменил поездку на Кавказ и заслушивает отчеты силовиков

Песков не знает, будет ли изменен статус так называемого "СВО" из-за событий в Брянской области.

Диктатор РФ Владимир Путин отменил поездку в Ставропольский край на фоне сообщений о деятельности диверсантов на Брянщине.

Об этом пишет российское издание Meduza со ссылкой на спикера Путина Дмитрия Пескова.

Известно, что на Кавказе Путин должен был принять участие в мероприятии по открытию "Года педагога". Однако, как заявил Песков журналистам, Путин "по понятным причинам" примет участие в церемонии в режиме видеоконференции.

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Спикер диктатора РФ утверждает, что сейчас Путин работает в Кремле и ему оперативно докладывают об "атаке" на Брянскую область и ответных мерах.

"Он получает постоянные доклады, регулярные, по линии силовых ведомств", – подчеркнул Песков.

В то же время пресс-секретарь диктатора России не знает, будет ли изменен статус так называемого "СВО" из-за событий в Брянской области.

Напомним, россияне 2 марта заявили о якобы атаке БПЛА-камикадзе на Брянскую область и "проникновении украинских ДРГ.

В свою очередь советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не атакует территорию России, не отправляет туда ДРГ и не убивает людей. Особенно, когда речь идет о Брянской области и деревне Сушаны, которые не являются стратегическими объектами.

Ответственность за диверсионную вылазку в Брянской области РФ взял на себя так называемый "Российский добровольческий корпус" (РДК) — подразделение добровольцев из России, которые, по их собственным утверждениям, воюют за Украину.

Ранее диктатор России Владимир Путин назвал события в Брянской области "террористическим актом" и "чьей-то" попыткой лишить страну языка и истории.

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