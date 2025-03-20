Путин посоветовал российским олигархам не ждать завершения войны — СМИ

Встреча с владельцами и руководителями крупнейших российских компаний прошла перед телефонным разговором Путина с Трампом.

На закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин дал понять представителям бизнеса, что скорейшего мирного урегулирования конфликта с Украиной не предвидится.

Об этом сообщает Faridaily со ссылкой на двух участников встречи и еще одного человека, знакомого с его содержанием.

Закрытая встреча с бюро правления РСПП, в которое входят владельцы и руководители крупнейших российских компаний, состоялась 18 марта перед телефонным разговором Путина с президентом США Дональдом Трампом. Кремль не раскрывал деталей разговора.

Разговор длился менее часа и в основном касался войны в Украине, утверждают источники Faridaily. Путин дал понять российским олигархам, что переговорный процесс будет сложным и затяжным, невзирая на оптимистичные заявления Вашингтона.

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"Я скажу так: президент посоветовал нам не быть наивными и понимать, какое количество людей и интересов задействовано в происходящих сейчас процессах", – поделился один из участников встречи.

Другой собеседник подчеркнул, что "развернуть махину", имея в виду войну и санкции, так просто не получится.

Еще один участник встречи отметил, что настроение Путина было "положительным, но объективным".

"Не было безудержного оптимизма, что [договориться о мире] выйдет быстро", — уточнил он.

На публичной части съезда Путин предостерег бизнесменов от завышенных ожиданий и призвал не надеяться на скорейшее снятие санкций.

По словам одного из источников, президент государства-агрессоры подчеркнул, что даже в случае отмены ограничений Запад "найдет другие способы оказывать давление" на Россию.

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого речь шла о перемирии в войне в Украине.

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