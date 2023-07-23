Путин поставил свечку в храме после ракетной атаки на собор в Одессе: фото

Хозяин Кремля вместе со своим белорусским приспешником Александром Лукашенко посетил собор в Кронштадте.

В воскресенье, 23 июля, президент РФ Путин после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге посетил главный храм российского военно-морского флота.

Об этом сообщает Sky News.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась через несколько часов после того, как в результате ракетного удара по Одессе был разрушен кафедральный Спасо-Преображенский собор в украинском городе.

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После переговоров оба военных преступника посетили Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга. С мая 2013 года он считается основным храмом Военно-морского флота России.

Зайдя в храм Путин цинично зажег и поставил свечку перед иконами.

Напомним, в ночь на 23 июля 2023 года в результате очередной ракетной атаки россиян Спасо-Преображенский кафедральный собор был разрушен. В Одесской епархии УПЦ МП назвали террористическим актом ракетный удар по "главной святыне и духовному сердцу города Одессы".

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