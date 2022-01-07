Путин постоянно поддерживает контакт с президентом Казахстана Токаевым по ситуации в стране — Песков

Путин постоянно поддерживает контакт с президентом Казахстана Токаевым по ситуации в стране — Песков

В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу постоянно сообщает Путину о ходе переброски миротворческих сил.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер вчера и сегодня по телефону провел переговоры со всеми коллегами по ОДКБ и постоянно поддерживает контакт с главой Казахстана Касим-Жомартом Токаевым.

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Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".



"Обсуждалось положение в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ по борьбе с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана", — сказал Песков.

Он добавил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в постоянном режиме сообщает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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