Путин посягнул на Одессу: скандальные заявления об Украине и неудобные вопросы к диктатору – обзор

Впервые через два года Владимир Путин пообщался с россиянами. Кровавые целые войны, фантазии о победе, "русская" Одесса и так далее.

Чем еще Путин грезил на пресс-конференции – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко на TSN.UA.

Новая ложь Путина

В четверг, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин провел свою ежегодную пресс-конференцию. Правда, прямую линию с россиянами он отважился сделать впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Традиционно не обошлось без лживых и циничных заявлений от диктатора.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей: денацификация в Украине, демилитаризация, ее нейтральный статус", — заверил Путин.

В продолжение темы появился вопрос о дальнейшем привлечении россиян на войну, а именно – вторую волну мобилизации. Путин сказал, что на сегодняшний день в этом нет нужды. В то же время он признал безумные потери на фронте, хотя и косвенно. Речь идет о более чем 300 тысячах российских извергов.

"Он заявил, что на фронте сейчас 617 тысяч военных. Всего было 244 тыс. мобилизованных и 486 тыс. добровольцев, плюс армия в 250 тыс., которая в феврале зашла в Украину. Ротаций и демобилизаций не было, так математика проста", – подсчитали в телеграм-канале "Андрющенко Time".

Мечты Путина

Также глава Кремля поделился своими захватническими амбициями по Украине. Больное воображение дает о себе знать.

"Весь Юго-Восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические российские территории. В Турции хорошо знают, что все Причерноморье в результате российско-турецких войн отошло к России. К чему здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни Крым. ни вообще все Причерноморье. Одесса вообще российский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, придумывали всякую чушь историческую", – поделился своим маразмом кремлевский диктатор.

Похоже, это не лечится. Годы идут, а Путину все хуже. Объясните ему уже кто-нибудь, что не стоит лезть к соседям, когда дома беспорядок! А Одесса, Крым и так далее – это Украина и об этом знает весь мир. Очевидно, кроме Путина.

Вопросы для диктатора

И пока военный преступник откровенно лгал своему народу, на экране за его спиной, истекали не очень "удобные" вопросы. Желающие пообщаться с президентом могли послать ему вопросы в SMS. На экране можно было увидеть:

Почему ваша действительность не совпадает с нашей реальностью?

Когда кончится война?

Почему яйца стоят космических денег?

Как можно переехать в Россию, которую показывают по "Первому каналу"?

За что наша страна сражается в Украине?

Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?

Конечно, все эти вопросы остались без внимания кровавого диктатора. Он придерживался заранее тщательно спланированного сценария. Рассказывал о росте экономики, ничтожности западных санкций и "величии" российского государства. Тем временем россиян интересовало совсем другое, к примеру, "когда он (Путин – ред.) зд**не?".

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