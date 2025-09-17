Путин посылает сигнал Трампу: WSJ раскрыла, что делали офицеры США на российско-белорусских учениях

Обучение / © Reuters

Россия пригласила офицеров армии США наблюдать за своими ежегодными стратегическими учениями вместе с Беларусью на границе с НАТО. Это решение произошло на фоне попыток администрации Дональда Трампа завершить войну в Украине и наладить отношения с Москвой.

Об этом сообщает The Wall Street Journal

Во время учений, проходивших вблизи Минска, белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин поприветствовал по меньшей мере двух американских офицеров: «Мы ничего не скрываем», — отметил он после рукопожатия. По словам Хренина, «диалог с США улучшается», а учения были «затенены различными намеками», что они могут скрывать что-то более серьезное.

В маневрах участвовали более трех десятков стран, в том числе Индия и Иран, а также наблюдали представители Китая, Северной Кореи и США. Эти учения включали отработку обороны Северного флота и использование средств электронной войны, которые Россия применяет против украинских дронов.

Во вторник Минобороны Беларуси сообщило, что во время учений отрабатывались планы применения тактической ядерной ракеты «Орешник», которую в прошлом году Россия использовала в Украине. Путин пообещал разместить это гиперзвуковое оружие в Беларуси — на пороге НАТО.

По словам бывшего оборонного атташе Великобритании в Москве Джона Форемана, приглашение США и других союзников демонстрирует желание Беларуси деэскалировать напряженность с Западом.

В то же время Кремль использовал учения для демонстрации силы и давления на НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «НАТО фактически воюет с Россией, оказывая прямую и косвенную поддержку режиму в Киеве».

Напомним, ранее мы писали о том, что совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025», которые проходят недалеко от границ Польши, близятся к завершению. В Европе растет беспокойство, что 30 тысяч военных, привлеченных к этим маневрам, могут быть использованы для нападения на одну из стран НАТО, подобно ситуации после российских учений «Запад-2021», предшествовавших вторжению в Украину.