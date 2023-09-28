"Путин потерял контроль над войной": адмирал Радакин об ударах по Черноморскому флоту РФ

В Великобритании убеждены, что наше государство одержит победу над агрессором.

Украина удерживает инициативу в войне. Доказательством тому являются удары по Черноморскому флоту РФ.

Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, сообщает "Радио Свобода".

По словам Радакина, партнеры обсуждают новые обязательства по военной помощи, которые были взяты на Рамштайне на прошлой неделе. Они помогут укрепить и удержать устойчивость Украины в течение зимы и после нее.

"Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую он начал", – утверждает он.

Начальник Штаба обороны Великобритании добавил: этот визит и визиты летом укрепили его убеждение, что Украина победит. Так что страна продолжит поддерживать нас в борьбе против России.

Кратко об ударах по штабу РФ

В пятницу, 22 сентября, в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Кафиры заявили об ударе по штабу Черноморского флота.

Впоследствии в сети опубликовали видео меткого удара Сил обороны Украины по штабу командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

В результате мощного "хлопка" ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов.

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