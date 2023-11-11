Путин потребовал от Токаева поставлять вооружение РФ для войны с Украиной: детали

Сильнее втянуть Казахстан в свою орбиту – очень важная сегодня задача для России.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину российский президент Владимир Путин оказывал давление на президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева по поставкам отдельных видов вооружения российской армии.

Об этом рассказал бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана генерал Альнур Мусаев в эфире "Эспрессо".

По его словам, для Путина очень важно затянуть в сферу своего влияния Казахстан и всю Центральную Азию.

"Он чувствует, что такое влияние за период этой почти двухлетней войны ослабевает и очень сильно. В начале вторжения в Украину со стороны России было давление даже на поставки некоторых видов вооружений, но сегодня об этом уже не идет. Они довольствуются "серым" импортом через Казахстан, Кыргызстан, другие бывшие советские республики. Кремль это полностью удовлетворяет. Но сильнее втянуть Казахстан в свою орбиту – очень важная сегодня задача для России", — подчеркнул Мусаев.

Также читайте Оккупанты ограничивают жителям Крыма доступ к лекарствам и медпомощи: что произошло

В частности, по его мнению, визитом в Казахстан Путин хотел продемонстрировать, что не боится ареста Гаагского трибунала.

"К примеру, Путина в аэропорту встречал лично Токаев – это серьезный дипломатический жест полной доброжелательности в сторону России и ее руководителя. Всем известно, что Путину грозит арест Гаагского трибунала. И этот момент Россия, Путин лично, пытается использовать: мол, я свободен, меня вот так встречают. И я уверен, что касается протоколов, то Россия очень настаивала на том, чтобы Путина встречал лично Токаев. Это для него было архиважно сегодня", — добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в четверг, 9 ноября, совершил визит в Астану. Там он планирует встретиться с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.

Там он снова не смог правильно произнести имя и отчество президента страны Касим-Жомарта Токаева.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.