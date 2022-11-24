"Путин повторяет план Сталина": парламент Румынии назвал Голодомор 1932-1933 годов преступлением против человечества

Парламент Румынии принял Декларацию об осуждении Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Об этом информирует Agepress.

Согласно этому документу, румынские парламентарии "решительно осуждают действия, направленные против украинского народа, повлекшие миллионные жертвы, и выражают солидарность с украинским народом".

За это решение проголосовали 248 депутатов и еще один "воздержался".

В декларации также осуждается аналогичный преступный метод, с помощью которого "румыны в Бессарабии (очевидно, речь идет о молдованах, которых Бухарест считает румынами. – Ред.) были подвергнуты умышленному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации в 1946-1947 годах".

"Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами Советского Союза. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы. Историки подсчитали, что в начале 1930-х годов произошло более 4000 восстаний против коллективизации, налогообложения, террора и насилия со стороны советской власти... Утраты человеческих жизней составили около 10 млн жертв. Настоящие цифры никогда не будут известны", — сказал депутат Александру Мурару.

Он добавил, что более 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а систематические нападения, массовые убийства россиянами украинцев вернули континент на 90 лет назад.

"Целенаправленное разрушение энергетических структур, водо- и газоснабжения Украины, целенаправленная цель — уморить голодом, причинить страдания и медленную смерть украинского народа и вызвать беспрецедентный массовый уход. Все эти методы доказывают нам, что Владимир Путин и военно-политическая элита Кремля фактически восстановила сталинский план уничтожения украинской нации, и это должно вызвать не только сопротивление, но и солидарность человечества", — добавил он.

Также румынские депутаты выразили поддержку Украине "в то время, когда вся Москва под тенью другого режима, начиная с февраля, совершает преступления против человечности".

Ранее Папа Римский Франциск осудил войну против Украины и вспомнил о Голодоморе как геноциде украинцев.

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Путина со Сталиным и напомнил о Голодоморе.

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