Путин поздравил Макрона с днем рождения и поговорил с ним об Украине

Путин поздравил Макрона с днем рождения и поговорил с ним об Украине

Хозяин Кремля выдвинул условие для встречи в нормандском формате.

Во вторник, 21 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, отмечающим сегодня свой день рождения. В ходе беседы Путин выдвинул условие для проведения встречи в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщили на официальном сайте российского президента.

Судя по сообщению, хозяин Кремля в разговоре с французским президентом, в очередной раз переложил вину за промедление в проведении переговоров в нормандском формате на украинские власти.

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"Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате", — сообщили в пресс-службе Путина.

В то же время Путин не конкретизировал, какие именно шаги от Киева он ожидает.

Еще одной темой разговора стали так называемые "гарантии безопасности", которые Путин требует от США и НАТО. В сообщении Кремля говорится, что французская сторона как участник Альянса также получила так называемые "проекты договора".

О реакции Макрона на поздравление в пресс-службе Кремля не сообщили, заметив лишь, что французский президент поинтересовался ситуацией в африканской стране Мали, куда Россия намерена поставлять вооружение и отправить наемников из ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Россия не может "диктовать" НАТО свою позицию по региональной безопасности.

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