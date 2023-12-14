Путин пожаловался, что Макрон перестал ему звонить по телефону: "Обойдемся"

Путин обиженно сказал, что он обойдется без телефонных разговоров с Макроном.
Российский президент-диктатор Владимир Путин рассказал, что в какой-то момент французский президент Эммануль Макрон перестал ему звонить по телефону.
Об этом глава Кремля сказал во время "прямой линии с Путиным" в четверг, 14 декабря, передают пропагандисты.
"У нас были хорошие, добрые, рабочие отношения. Была насыщенная повестка дня, что касается и двусторонних отношений, и международных вопросов. С какого-то момента президент Франции прекратил отношения с нами. Если есть интерес, пожалуйста, мы готовы. Если интереса нет — обойдемся. На нет, нет и суда. Нам есть чем заниматься", — сказал он.
Напомним, на этом мероприятии Путин назвал войну в Украине "гражданской".
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