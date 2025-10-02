Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент РФ Владимир Путин пожаловался, что России отказали во вступлении в НАТО, и напомнил, что такой же отказ ранее получил Советский Союз.

Об этом он заявил в четверг, 2 октября, в своем выступлении на Валдайском форуме.

По словам хозяина Кремля, СССР еще в 1954 году пытался подать заявку о вступлении в НАТО.

Подчеркивая преемственность Советского Союза и современной России, Владимир Путин заявил, что во второй раз Москва обратилась с таким предложением во время визита президента США Билла Клинтона в российскую столицу в 2000 году.

«И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», — подчеркнул президент государства-агрессора.

Путин добавил, что Клинтон назвал нереальным вступление РФ в НАТО после того, как провел консультации с союзниками.

«Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной схематической картины мира», — цинично разглагольствовал хозяин Кремля.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Украина имеет право самостоятельно выбирать систему гарантий своей безопасности, однако Москва «не может согласиться», если это будет происходить «за счет России». Он добавил, что РФ всегда выступала против вступления Украины в НАТО.

Президент государства-агрессора ранее также уверял, что Россия якобы никогда не имела и не будет иметь желания на кого-либо нападать. Мол, «единственная цель» Кремля в Украине — защита собственных интересов.