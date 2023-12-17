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Путин пожаловался, что Запад "хочет" поделить Россию на пять частей

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Путин пожаловался, что Запад "хочет" поделить Россию на пять частей

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Путин заявил, что он был "наивным" по отношению к Западу.

Диктатор Кремля Владимир Путин заявил, что западный мир якобы "мечтает" поделить Россию на пять частей.

Такое заявление российский диктатор сказал журналисту пропагандистского канала "Россия".

Перед этим Путин расхвалил себя, где и кем работал, пока не пришел к власти в 2000 годах.

"Реалии такие, что после распада Советского Союза считали, что сейчас нужно немного потерпеть, сейчас доразвалим и Россию. Такая достаточно большая по европейским меркам страна с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы населением в целом не нужна. Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США Бжезинский (бывший советник по национальной безопасности президента Джимми Картера – ред.), разделить на пять частей, и эти части отдельно подчинить себе, использовать ресурсы, исходя из того, что все в отдельности не будет. самостоятельного веса. Только позже ко мне пришло это осознание, исходный подход был достаточно наивным", — заявил он.

Напомним, ранее писали, почему россияне до сих пор поддерживают Путина и войну против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
886
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