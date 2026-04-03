Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой стала «безопасность» энергетической инфраструктуры и гражданского судоходства в Черном море.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Российская сторона инициировала обсуждение «мер безопасности», аргументируя это якобы угрозой для объектов, «соединяющих» РФ и Турцию — хотя на самом деле речь идет об их собственном опасном поведении и попытках контролировать чужие воды.

«Учитывая попытки киевского режима наносить удары по газотранспортной инфраструктуре и торговым судам, лидеры отметили важность скоординированных мер безопасности в Черном море», — пишут в кремлевском сообщении, превращая собственные провокации в очередную «угрозу со стороны Украины».

Напомним, российский беспилотник попал в гражданское судно под иностранным флагом при выходе из украинского порта. Среди членов экипажа есть пострадавшие.

Ранее мы писали, что Россия усиливает влияние на нашу портовую инфраструктуру и корабли в Черном море. Противник наносит постоянные ракетные и дроновые удары по Одессе, Измаилу и Черноморску.