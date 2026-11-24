Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин посетовал, что Украина продолжает атаковать объекты топливно-энергетического комплекса РФ, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на выступление Путина.

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Угрозы ответом на удары ВСУ

Диктатор заявил, что действия РФ в ответ на удары ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса неизбежны, и «об этом все должны знать».

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В то же время Путин заверил, что действия Киева, в частности, так называемый план «40 дней», не нанесут России критического ущерба, хотя сам же приказал усилить защиту объектов ТЭК.

Также глава Кремля традиционно похвастался ситуацией на внутреннем топливном рынке РФ. По его словам, властям якобы удалось удержать стабильность, а цены на бензин после резкого скачка выровнялись. Главной задачей он назвал бесперебойную поставку топлива и быстрое реагирование на спрос и предложение по всей России.

Угрозы Европе из-за санкций и планов по экспорту топлива

Отдельно Путин пожаловался на европейских лидеров и заговорил об экспорте. Он уверяет, что российские компании по-прежнему удерживают ведущие позиции в мире, а РФ планирует искать новые рынки сбыта и работать с «предсказуемыми, ответственными партнерами».

Диктатор утверждает, что Россия никогда не ограничивала поставок, а действия Европы назвал непродуманными и пригрозил, что попытки заблокировать российское топливо обернутся последствиями для самих европейцев.

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Кроме того, Путин призвал развивать нефтепереработку и нефтехимию на востоке РФ. Также заявил, что трансарктический транспортный коридор якобы позволяет в 1,5-2 раза быстрее доставлять грузы и существенно экономить на логистике.

Угрозы РФ Украине — последние новости

Напомним, Россия снова прибегает к ядерному шантажу. Представители Кремля делают громкие заявления о возможности применения ядерного оружия против Украины, а западные СМИ сообщают о новых тревожных разработках Москвы в космической отрасли.

Российские чиновники продолжают ядерный шантаж, пытаясь запугать Украину и ее западных партнеров. В этот раз с новыми угрозами выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия якобы может нанести превентивный ядерный удар.

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