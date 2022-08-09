Путин пожаловался на проблемы бедности и алкоголизма в России

Путин за более 20 лет пребывания у власти наконец-то "увидел", что в России — высокий уровень алкоголизации населения

Президент России Владимир Путин посетовал на массовую зависимость россиян от алкоголя.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По словам диктатора, алкоголизм является острой проблемой, особенно ощущаемой в моногородах (населенный пункт, основанный при градообразующем предприятии. – Ред.).

"От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими мономистами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не надо ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать нечего, нужно заниматься самыми острыми проблемами", – сказал глава государства-агрессора.

По данным Росстата, в первом квартале 2022 года 14,3% жителей РФ проживали за чертой бедности.

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты стали больше пить, как следствие — неповиновение офицерам и межэтнические конфликты.

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