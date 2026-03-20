Путин выиграет от войны США против Ирана

Военная операция, которую три недели назад начал президент США Дональд Трамп в Иране, привела к росту мировых цен на нефть из-за блокирования Ормузского пролива, который из-за иранских атак закрыт для прохождения нефтяных танкеров с сырьем из стран Персидского залива. И это стало хорошей новостью для Кремля, где уже пожинают плоды провалов США в войне против Ирана.

Об этом пишет The Telegraph.

Отмена санкций США в отношении российской нефти, отмечает британское издание, стала еще одним признаком растущего отчаяния. Через неделю после нападений США министр финансов Скотт Бессент объявил о «временном отказе, который позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть», признавая немедленные трудности, вызванные перебоями с поставками нефти и сжиженного природного газа (СПГ) как из Ирана, так и от других производителей Персидского залива.

Эту новость в Кремле встретили с радостью. Российская экономика борется с расходами на финансирование войны в Украине — по оценкам, 40 процентов ее бюджета в этом году должно быть потрачено на военные нужды и внутреннюю безопасность. Дефицит бюджета РФ усиливался экономическими санкциями, которые сильно обострились в течение последних шести месяцев.

Благодаря нападению США на Иран, президент России Владимир Путин может вздохнуть с облегчением, пожиная плоды провала Трампа в его войне против Ирана.

Кирилл Дмитриев, специальный посланник Путина по вопросам иностранных инвестиций и экономического сотрудничества, а также его ключевой собеседник с посланником Трампа Стивом Уиткоффом, с радостью отметил, что решение США показывает, что «без российской нефти мировой энергетический рынок не может оставаться стабильным».

Он также удовлетворенно отметил, что европейские чиновники «вскоре будут вынуждены признать эту реальность, признать свои стратегические ошибки и искупить вину».

На практике, к сожалению, это также означает вероятное обострение военных действий против Украины, поскольку в Москве растет убеждение, что мир может попытаться изолировать или даже экономически задушить Россию, но не может себе этого позволить.

Как отмечает издание, Путин может выиграть от массированных ударов по Ирану, несмотря на то, что Тегеран последовательно поддерживает российские военные и геополитические усилия не только в Украине, но и в других странах. Потеря для Тегерана — это выигрыш для Москвы.

«Путин не является таким мастером стратегии, каким его иногда изображают. Но одна вещь, которую он умеет делать, это играть всеми сторонами геополитической шахматной доски одновременно», — отмечает The Telegraph.

Война США против Ирана — последние новости

Напомним, премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказала президенту США Дональду Трампу в просьбе привлечь японский флот к войне против Ирана. По ее словам, Токио не может участвовать в боевых действиях из-за ограничений, заложенных в конституции страны после Второй мировой войны.

Европейские союзники Вашингтона также откладывают направление военных сил в Ормузский пролив до стабилизации ситуации и появления более четкого понимания действий США и уровня угроз.

Тем временем иранские законодатели инициировали законопроект, который предусматривает введение пошлин и сборов для судов, проходящих через стратегический Ормузский пролив.