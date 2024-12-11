Путин предал Асада и отказался возвращать с войны в Украине сирийских наемников домой

Подобные действия Путина фактически привели к потере Сирии.
Путин отказался отпускать сирийских наемников из боевых действий в Украине в помощь армии Башара Асада в Сирии.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
"Асад просил российского диктатора оказать военную помощь и отпустить в защиту своего режима сирийских наемников, которых россияне отправили на войну в Украине. Однако Путин отказал "союзнику" и фактически потерял Сирию", – говорится в сообщении.
По информации ЦНС, Путин не впервые предает "союзников" ради достижения хотя бы какого-то успеха в Украине.
Он также не помог Армении, ведь все боеспособные русские части находятся в мясорубке ради захватнических амбиций Кремля.
Напомним, в Сирии назначили главу переходного правительства, которое возглавит страну. После падения режима Башара Асада страной будет управлять Мохаммед аль-Башир.
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