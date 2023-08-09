Путин предлагает не сообщать международным организациям о введении военного положения в РФ

Если поправки будут приняты, это еще раз подтвердит, что российские власти наплевать на права человека.

Российский президент-диктатор Владимир Путин внес в Госдуму проекты поправок, согласно им РФ отказывается сообщать ООН и Совет Европы о введении или отмене военного и чрезвычайного положения.

Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Отмечается, накануне Путин выпустил распоряжение о том, что официальным представителем президента в Думе при рассмотрении поправок будет заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

"Действующая редакция законов о военном и чрезвычайном положении предусматривает, что президент в случае введения такого положения сообщает генсеку ООН и Совета Европы об отступлении России от своих обязательств по международным договорам, связанным с ограничением прав и свобод граждан", — сказано в сообщении.

В марте прошлого года Россия была исключена из Совета Европы из-за вторжения в Украину. После этого в России денонсировали ряд конвенций Совета Европы, в том числе о правах человека

Если поправки будут приняты, это еще раз подтвердит, что российские власти наплевать на права и свободу человека в стране.

Следует добавить, что военное положение российские власти ввели на частях оккупированных четырех областях Украины: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Там продолжаются боевые действия. Военное положение было введено в октябре прошлого года.

Как сообщалось ранее, по данным британской разведки, Путин вооружает "Росгвардию" артиллерией.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДАНИЛОВ о задержании Путина в ЮАР, саммит НАТО и ситуацию в России после мятежа Пригожина

Читайте также: