Путин предлагал Трампу вывезти уран из Ирана в Россию: что ответил президент США

Путин и Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина о вывозе обогащенного урана из Ирана в Россию. Москва предлагала такой шаг как часть соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники в американской администрации.

Сообщается, что проблема контроля над иранским ядерным арсеналом является критической для США и Израиля. Тегеран владеет 450 килограммами урана, обогащенного до 60%, чего достаточно для создания более 10 ядерных бомб в течение считанных недель. Вывоз этого сырья в Россию теоретически мог бы решить проблему без прямого вмешательства спецназа США или Израиля на иранские объекты. Однако американская сторона считает такое соглашение «невыгодным».

«Это не первое предложение. Ее не приняли. Позиция США состоит в том, что нам нужно убедиться, что уран защищен. Президент разговаривает со всеми — Си, Путиным, европейцами — и он всегда готов заключить соглашение. Но это должно быть хорошее соглашение. Президент не заключает плохих соглашений», — заявил американский чиновник в комментарии изданию.

По данным журналистов, идея передачи урана обсуждалась во время телефонного разговора Трампа и Путина в понедельник. Хотя у России уже есть опыт хранения иранских ядерных материалов по соглашению 2015 года, текущая ситуация осложняется военными действиями и недоверием между сторонами. В частности, Дональд Трамп впервые публично признал, что Москва может оказывать Ирану разведывательную помощь в войне против американских войск.

В то же время, министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что Пентагон рассматривает различные варианты получения контроля над иранским ураном — от добровольной сдачи арсеналов до силовых операций. В настоящее время США и Израиль обсуждают возможность отправки спецподразделений в Иран на поздних этапах войны для обеспечения безопасности ядерных объектов.

Сам Трамп в интервью Fox News Radio отметил, что обеспечение урана пока не является главным приоритетом, но может стать таковым в будущем.

