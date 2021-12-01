Путин предложил НАТО договориться и поставил условие относительно Украины

Российский президент хочет юридических гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток и Украина не станет членом Альянса.
Президент РФ Владимир Путин заявил о своем желании начать переговоры с НАТО, чтобы получить юридические гарантии о том, что Североатлантический союз не будет расширяться на восток.
Такое заявление российского лидера, сделанное им на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам в Кремле, цитирует российское издание РБК.
По словам Путина, Россия намерена добиваться от США и их союзников по НАТО "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" и будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любое распространение НАТО на восток.
Тем самым российский президент потребовал не допустить присоединения к Альянсу в частности Украины.
Напомним, ранее Путин увидел "украинскую угрозу" для безопасности России и выразил обеспокоенность по поводу военных учений НАТО вблизи своих границ.
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