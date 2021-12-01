Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Путин предложил НАТО договориться и поставил условие относительно Украины

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин предложил НАТО договориться и поставил условие относительно Украины

Associated Press

Российский президент хочет юридических гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток и Украина не станет членом Альянса.

Президент РФ Владимир Путин заявил о своем желании начать переговоры с НАТО, чтобы получить юридические гарантии о том, что Североатлантический союз не будет расширяться на восток.

Такое заявление российского лидера, сделанное им на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам в Кремле, цитирует российское издание РБК.

По словам Путина, Россия намерена добиваться от США и их союзников по НАТО "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" и будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любое распространение НАТО на восток.

Тем самым российский президент потребовал не допустить присоединения к Альянсу в частности Украины.

Напомним, ранее Путин увидел "украинскую угрозу" для безопасности России и выразил обеспокоенность по поводу военных учений НАТО вблизи своих границ.

Читайте также:

Следующая публикация