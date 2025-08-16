Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

На саммите с президентом США Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин согласился обсудить гарантии безопасности Украины после войны, предложив Китай как одного из возможных гарантов.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника издания, президент государства-агрессора намекнул, что будет выступать против сил безопасности в Украине, которые будут состоять из войск НАТО.

Как известно, Украина и ее европейские партнеры обсуждают идею создания «коалиции желающих», которая бы стояла на защите Украины, чтобы предотвратить будущее вторжение России.

Издание приводит слова неназванного украинского чиновника, который утверждает, что Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины во время телефонного разговора после саммита, и добавил, что этот вопрос не обсуждался детально.

Сообщается, что американский президент отметил, что это не будет миссия НАТО, но Украина надеется, что США примут в ней определенное участие. Чиновник сказал, что этот вопрос будет обсуждаться дополнительно во время визита Зеленского в Белый дом.

Ранее издание CNN сообщило, что президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими партнерами возможность предоставления Украине гарантий безопасности при поддержке США и Европы в случае достижения мирного соглашения.

По информации Politico, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что длительный мир в Украине должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности, которые вскоре будут обсуждаться с США и государствами, входящими в так называемую коалицию желающих.