Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин провел закрытую встречу с олигархами после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей — крупнейшего в государстве-агрессоре бизнес-объединения с миллиардерами из списка Forbes в составе правления.

О главной теме разговора на этой встрече сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания утверждают, что Путин в своем разговоре с самыми богатыми людьми России заявил, что война будет продолжаться до выхода на «границы Донбасса» и предложил сделать «добровольные взносы» в бюджет, имея в виду военные расходы.

По словам одного из собеседников The Bell, идея «потрясти бизнес в трудное для страны время» принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину, который накануне изложил ее в письме Владимиру Путину.

Некоторые бизнесмены откликнулись на просьбу прямо на встрече. В частности, владелец золотодобывающей компании «Полюс», один из богатейших людей России Сулейман Керимов пообещал внести 100 млрд рублей.

Идею поддержал еще как минимум один крупный бизнесмен, который присутствовал на встрече, правда, сумму своего взноса он не назвал.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент государства-агрессора на открытой части встречи с владельцами крупного бизнеса призвал их не поддаваться соблазну «проесть» дополнительные экспортные доходы, которые возникли в результате роста цен на сырье.

«Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки „лихорадит“, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, как говорится, их „проесть“, пустить на дивиденды или, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы», — сказал в речи Путин.

Он призвал российских миллиардеров «сохранять благоразумие» и проявлять «умеренный консерватизм» как в корпоративных, так и государственных финансах.

Война в Иране подняла цены на нефть и принесла России рекордную сырьевую выручку с апреля 2022 года: на прошлой неделе на нефтяном экспорте экономика государства-агрессора заработала $2,458 млрд — на 120% больше, чем на неделе до начала американо-израильских ударов.

Напомним, ведущие нефтяные корпорации Китая рассматривают возможность возобновления масштабных закупок российской нефти. Это стало возможным после решения США временно ослабить санкции в отношении заблокированного в море сырья. Такой шаг позволит России в дальнейшем финансировать войну против Украины.