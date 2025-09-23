Владимир Путин / © Associated Press

Женщина, по имени Тара Рид, ранее обвинявшая президента США Джо Байдена в сексуальном насилии, получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Об этом пишет Yahoo.

В 2020 году Тара Рид заявила, что в 1993 году, когда она работала в его офисе, тогда еще сенатор Джо Байден толкнул ее к стене и напал. Байден эти обвинения возразил.

После этого Рид переехал в Россию. По ее словам, она была «вынуждена» это сделать, поскольку в США ее жизни и семье угрожала опасность со стороны «режима Байдена». По ее словам, угроза была связана с ее работой на российских государственных СМИ. Род работает на телеканале RT (бывшая Russia Today), а до этого сотрудничала с Первым каналом.

Тара Рид подтвердила, что больше не является поклонницей Демократической партии США, за которую голосовала всю жизнь. В январе 2024 года в соцсети X (ранее Twitter) она написала, что считает демократов «партией коррупции и войны».

Напомним, бывшая сотрудница офиса Джо Байдена во время его работы сенатором Тара Рид, обвинившая его в сексуальном насилии, скрылась в России. Род, который в последние годы не появлялся в новостях, устроил пресс-конференцию в Москве во вторник, 30 мая. На западе она была рядом с Марией Бутиной, кремлевской шпионкой, которая ранее была осуждена в США и сейчас работает в российском парламенте.

