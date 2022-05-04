"Путин представить не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины" — министр обороны США

"Путин представить не мог, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины" — министр обороны США

Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что весь мир поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украина продолжает получать помощь от мира, в том числе и США, для борьбы в войне, развязанной Россией.

Об этом Министр обороны США написал в Twitter.

"Мы предоставили Украине оборонную помощь с рекордной скоростью, и весь мир видит разницу на поле боя. Путин никогда не представлял, что мир так быстро и уверенно сплотится вокруг Украины", — говорится в сообщении.

У нас есть гарантированная помощь в Украине в рекордной скорости, и на всем мире может быть дифференцированность того, что делает на бойнице.



Putin never imagined that the world would rally behind Ukraine so swiftly and surely. — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 4, 2022

Напомним, в министерстве обороны США прогнозируют адекватную реакцию мирового сообщества на применение Россией химического или биологического оружия в Украине.

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