"Путин преследует имперский проект": в Германии оценили готовность РФ к переговорам

Россия может закончить войну в любой момент, но пока ничего не указывает на ее готовность отказаться от захватнических планов.

Спикер Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер на брифинге в среду, 21 августа, заявил, что Россия саботирует мирные переговоры с Украиной.

Об этом пишет "Укринформ".

Немецкий дипломат подчеркнул, что Украина полностью открыта для переговоров. При этом Россия отказалась участвовать в следующем мирном саммите, что само по себе говорит о ее так называемой "готовности" к мирному диалогу.

"Если послушать заявления из Москвы, там нельзя услышать никакой готовности к мирным переговорам. Более того, они требуют аннексии нескольких украинских регионов, которые даже не контролируют… Если дойдет до мирных переговоров, Украина должна быть достаточно сильной, чтобы их вести, а для этого нужно, в частности, оружие", – отметил Фишер.

Представитель немецкого МИД отметил, что если Россия захочет, она может закончить войну в любой момент. Для этого ей необходимо только вывести оккупационные войска с территории Украины.

"Нет сомнений, что Россия при Путине преследует имперский проект: Россия напала на соседнюю страну, пытается ее покорить, а Путин при этом говорит о "великом братстве" между Россией, Украиной и Белоруссией", — подчеркнул Фишер.

Напомним, президент Чехии сделал неоднозначное заявление по поводу переговоров Украины и РФ. Петр Павел призвал мировые государства, в том числе США, Китай и Европейский Союз, объединиться для того, чтобы подтолкнуть воюющие страны к мирному диалогу.

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