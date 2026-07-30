Путин превращает Москву в многослойную цитадель: OSINT-аналитики раскрыли детали

Путин развивает ПВО в Москве / © Associated Press

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По данным OSINT-аналитиков, Владимир Путин строит крепость в самом сердце России, а Москва буквально на глазах превращается в многослойную цитадель. Вокруг Москвы уже построили четыре кольца противовоздушной обороны. Самое большое из них — внешнее — почти готово.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Путин строит защищенную крепость в Москве

Всего за несколько месяцев в Подмосковье соорудили более 20 новых башен под комплексы ПВО «Панцирь».

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Первое кольцо обороны развернуто в радиусе около 40 км. Отдельные огневые позиции обустроили рядом с нефтеперерабатывающими заводами, электроподстанциями, аэропортом «Внуково» и возле резиденции Путина.

Сами же комплексы ПВО размещают даже на крышах домов в самом городе.

В Московской области исследователи насчитали ориентировочно 250 позиций ПВО и радиолокационных станций. Однако аналитики предполагают, что на самом деле их уже более 350-ти.

Тем временем другим российским регионам похвастаться нечем. У них отбирают всю защиту в пользу Москвы и Путина.

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Несмотря на столь беспрецедентную плотность ПВО в Москве и ее окрестностях, это не спасает от регулярных ударов украинских дальнобойных беспилотников.

Фото: расположение ПВО в Москве

РФ хочет подключить ЗАЭС к российской энергосистеме

Напомним, Россия продолжает попытки интегрировать оккупированную Запорожскую АЭС в собственную энергосистему и сети на захваченных территориях Украины. По данным анализа спутниковых снимков Greenpeace Украина, с января по июль 2026 года продолжалось строительство новой высоковольтной ЛЭП между Мелитополем и Геническом для переподключения станции к оккупированным регионам и Крыму.

Хотя работы почти завершили в мае, их усложнили удары украинских беспилотников, в том числе по подстанции в Геническе. В организации отмечают, что Москва стремится полностью отсоединить ЗАЭС от Украины, возобновить работу реакторов для обеспечения оккупированных территорий, военной логистики и в перспективе передачи электроэнергии в РФ.

Ядерные риски остаются высокими. Особую опасность представляют возможные перебои в электроснабжении и системах охлаждения реакторов и бассейнов с отработанным топливом, что может повлечь за собой выброс радиоактивных веществ.

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