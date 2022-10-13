Как отстранение Путина от власти повлияет на Лукашенко

Пока Путин жив, он будет до последнего контролировать ситуацию в стране.

Какой бы марионеткой главы Кремля не был самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, благодаря этой нео автократии, диктатуре, которую он создал в Беларуси, он удержится у власти долгое время. Он зависит не от Путина, а от денег, которые ему предоставляет Россия за лояльность.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко во время разговора с журналисткой ТСН.ua.

"Граждане Беларуси не смогли свергнуть режим Лукашенко, поэтому решать это будут силовые структуры Беларуси. А им пока не выгодно, чтобы менялся тот режим, который там существует. Он их кормит", — сказал эксперт.

Что касается изменений в России и случае ухода Путина от власти, то эксперт смотрит на это скептически.

"Путин уже отходил от власти — был премьер-министром. И ничего не изменилось. Он может условно отойти от власти и стать "серым кардиналом", но он все равно будет у власти, даже если президентом станет кто-то другой. К тому же зачем Путин "насиловал" конституцию российскую?.. Он намерен еще декаду занимать свой пост. А дальше могут быть еще выборы, где он получит 97% голосов выборов. не убьют", — отметил Коваленко.

Для Лукашенко, по словам эксперта, ничего не изменится с уходом Путина. Самопровозглашенный президент Беларуси создал в Республике власть диктатуры, и он может продержаться там долгое время.

"Лукашенко зависит не от Путина, а от денег, которые ему предоставляет Россия за лояльность", – добавил эксперт.

Угроза со стороны Беларуси: что известно

Руководители Беларуси и РФ – Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Военный эксперт Олег Жданов считает, что последствия такого "сотрудничества" могут быть не раньше весны.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к вторжению в Украину. Мол, режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.

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