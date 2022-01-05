Путин, приди?: президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке

Путин, приди?: президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев назвал "уместным и своевременным" обращение о помощи к Организации договора о коллективной безопасности.

Об этом информирует Sputnik Казахстан.

По его словам, задача глав государств ОДКБ — преодолеть "террористическую угрозу", которая сложилась в Казахстане.

"Это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства срочно оказать им помощь", — добавил президент Казахстана.

Что такое ОДКБ

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кремль пытается показать ОДКБ как альтернативу НАТО

Ранее предложение обратиться к ОДКБ высказал первый космонавт-казах Токтар Аубакиров.

Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

Что происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

Читайте также: