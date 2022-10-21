Путин придумал, как побороть алкоголизм в России: "Надо, чтобы людям было чем заниматься"

Президент страны-агрессора в очередной раз признал проблему массового алкоголизма в регионах.

Кремлевский диктатор Владимир Путин на встрече с губернатором Магаданской области рассказал, как бороться с алкоголизмом в России.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби – вот это чрезвычайно важно, это точно абсолютно поможет", – сказал Путин.

Он также попросил главу Магаданской области Сергея Носова обратить внимание на высокий уровень потребления алкоголя в регионе. Путин повторил, что проблема решается не запретами, а возможностью саморазвития.

Мобилизация и алкоголизм

В Забайкальском крае России мобилизованные мужчины не доезжают до фронта. Их возвращают домой из-за проблем с алкоголем.

"Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять совместную задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать", — сказал депутат Госдумы РФ от Забайкалья Андрей Гурулевв.