Путин приедет в Китай сразу после Трампа — Bloomberg
Российский диктатор может прибыть в Пекин на следующей неделе, 20 мая.
В мае Китай может принять лидеров США и России с разницей в несколько дней. Аналитики считают, что подобные дипломатические маневры могут повлиять на глобальную политику и поддержку Украины.
Об этом пишет Bloomberg.
Российский лидер Владимир Путин совершит визит в Китай вскоре после поездки президента США Дональда Трампа. По данным медиа, поездка запланирована на 20 мая 2026 года.
«Визит Путина в Китай будет его первой поездкой за границу в этом году, подчеркивающей тесные связи между Пекином и Москвой. Обе страны рассматривают друг друга как ключевых партнеров в более широкой борьбе против мирового порядка, возглавляемого США. За последние четыре года Пекин стал ключевым союзником Москвы, поскольку Россия попала под огромные экономические санкции Запада из-за войны против Украины», — отмечают журналисты.
Визит Трампа в Китай — последние новости
Президент США Дональд Трамп впервые за девять лет отправился в Китай. В предыдущий раз Трамп был с официальным визитом в Китае в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока.
В последнее десятилетие все контакты между Китаем и США — политические, дипломатические, военные — постепенно сошли на нет.
Встреча Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином должна продлить прошедшее осенью перемирие между двумя главными экономическими и военными государствами планеты. Однако она не сможет урегулировать прямую проблему в двусторонних отношениях, а тем более не коснется проблем косвенных, в частности войны России против Украины, уверены эксперты.
Кроме того, аналитики считают, что личный контакт с Трампом поможет Си Цзиньпину продлить тарифное перемирие, ослабить ограничения в торговле и убедить Трампа не усугублять, а то и ослабить поддержку Тайваня.
Ранее Трамп говорил, что планирует провести «длинный разговор» о войне с Ираном с Си Цзиньпином во время своего визита в Пекин. В то же время, он уменьшил потребность в помощи Китая для завершения конфликта.