Путин приехал на Курилы в знаковый момент: в СМИ узнали о трех главных целях его визита, которые удивляют

Владимир Путин на Сахалине / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин посетил спорные с Японией Курильские острова, а именно остров Итуруп. В Токио уже отреагировали и обещают жесткую реакцию. Этот визит прошел незадолго до годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Japan Times.

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Япония готовит жесткий ответ Путину

Правительство Японии планирует рассмотреть контрмеры в сторону РФ в ответ на визит Путина. Среди них — ужесточение действующих санкций, которые Токио уже ввел против Москвы вместе с международным сообществом за вторжение России в Украину, передает NNK.

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Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу вызвал посла России в Японии Николая Ноздрева в Министерство иностранных дел в Токио. Во время встречи дипломата выразили решительный протест из-за визита Путина.

По мнению министра, визит, который был совершен в одностороннем порядке, оказывает крайне негативное влияние на двусторонние отношения. Мотеги попросил Ноздрева немедленно донести эти заявления российскому правительству.

А премьер-министр Сана Такаичи добавила, что этот визит еще больше усилил «антироссийские настроения в Японии и усложнил среднесрочное и долгосрочное возобновление отношений».

Почему Путин посетил остров Итуруп сейчас

Последний раз, когда российский президент посетил Северные территории, был в 2010 году, когда Дмитрий Медведев недолго занимал этот пост.

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Журналисты обратили внимание, что время визита Путина на Курилы «необычное», поскольку оно происходит за несколько недель до ожидаемой поездки Путина на Дальний Восток России. Восточный экономический форум планируется провести с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Однако они считают, что этот визит слишком рано, чтобы связать эти два события.

Примечательно, что это происходит незадолго до годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне.

«Путин не делал конкретных комментариев по поводу окончания войны во время пребывания в Итурупе, но выбор времени вызывает вопрос, планирует ли он посещать другие памятные или политически значимые мероприятия в регионе», — отмечают в издании.

Почему Путин летал на Курилы: что говорят в Кремле

В Кремле заявили, что Путин прибыл на остров, чтобы понаблюдать за учениями Тихоокеанского флота, проводимыми на островах Сахалин и Итуруп. Там у него была закрытая встреча с командующим Тихоокеанского флота Виктором Лииной, руководителем Пограничной службы ФСБ Сахалинской области Сергеем Махориным и исполняющим обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом Министерства обороны Алексеем Шведовым.

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Российский диктатор в своем империалистическом духе заявил, что территориальные претензии Японии вроде бы необоснованны. Он утверждал, что российский суверенитет «закреплен в международных документах».

Авторы издания подчеркнули, что такая формулировка, подобная его логике относительно других территорий, захваченных и оккупированных Россией, в частности в Украине.

Какие цели визита Путина на Курилы

Японские СМИ считают, что визит Путина в Курилы имел несколько целей, три из которых:

отправить послание в Токио,

предотвратить углубление сотрудничества НАТО в области безопасности в регионе,

сформировать внутренний нарратив в России.

Во время своего визита в Итурупу Путин предостерег, что НАТО якобы проникает в Тихоокеанский регион. Это по его мнению, повышает риск конфликта между странами. Он отметил, что учения Тихоокеанского флота необходимы для повышения готовности в этих стратегических обстоятельствах.

Кроме того, Кремль, скорее всего, хочет, чтобы эта поездка привлекла внимание Токио и оказывала давление на руководящую Либерально-демократическую партию Японии, которая требует разрешения спора по Северным территориям.

«Привлекая внимание Токио, Кремль мог бы использовать визит, чтобы отправить несколько месседжей. Это может включать требования Японии отменить свою поддержку Украины и санкции против России. Также предупреждение о том, что не будет ни одного прогресса в направлении мирного договора без отказа от своих территориальных претензий или оговорки о дальнейшем наращивании японской обороны», — подчеркивают в издании.

Также Россия может стремиться послать сигнал членам НАТО через более тесное сотрудничество с Японией. Ранее Альянс хотел создать офис в Токио, а отдельные государства-члены расширить свое военное присутствие в регионе.

«Поэтому этот визит может быть направлен на усложнение этих усилий сотрудничества, снова разжег щекотливый внутренний вопрос в Японии. В то же время, это может сигнализировать о том, что углубление участия НАТО в Северо-Восточной Азии будет побуждать Россию принять меры, которые бросят вызов региональному статус-кво», — добавляют СМИ.

В конце концов Кремль, возможно, стремится руководить внутренней политикой в РФ. Громкий визит на Дальний Восток может служить попыткой отвлечь внимание от фронта в Украине.

Путин на острове Сахалин / © Associated Press

Визит Путина на Курилы — что известно

Напомним, диктатор России Владимир Путин впервые посетил остров Итуруп, входящий в Курильский архипелаг и спорную территорию с Японией. В Токио выразили решительный протест.

Американские аналитики считают, что этот визит является частью ответа Кремля на Белую оборонную книгу Японии 2026 года. Также, чтобы подорвать усилия премьер-министра Японии Санаэ Такаичи по улучшению обороноспособности страны.

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