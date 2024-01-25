В четверг, 25 января, визит президента РФ Владимира Путина в Калининград создал бытовые неудобства для студентов Балтийского федерального университета, с которыми запланировал встречу лидер государства-агрессора.

Как сообщает The Moscow Times, на территории студенческих общежитий был введен жесткий режим контроля.

В частности, студентам запретили покидать общежития до окончания визита президента. Для поддержки этого режима все входы, кроме одного, были закрыты, а оставшийся проход обнесли забором.

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Меры предосторожности не ограничиваются только перемещением студентов. В одном из общежитий от студентов требовали не закрывать двери на ключ, чтобы обеспечить доступ в случае необходимости.

Кроме того, комендант общежития сообщила о ряде ограничений:

нельзя вызвать скорую помощь на территорию общежития 25 января;

нельзя заказывать доставку пищи;

работа стиральных машин временно приостановлена;

доступ гостей запрещен.

Администрация общежития заверила студентов, что все ограничения временные и после отъезда президента "жизнь вернется в обычное русло".

Кстати, Путин также столкнулся с ограничениями во время этой поездки. Его самолету пришлось лететь окружным путем через Балтийское море, чтобы не просить воздушного коридора над Литвой, закрывшей небо для российских самолетов.

Напомним, президента России Владимира Путина в должности хозяина Кремля еще один срок хотели бы видеть только 53% граждан РФ в возрасте менее 30 лет. Другие предпочли бы другого кандидата на выборах, которые запланированы на март 2024 года.

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