Путин приехал в регион, где погиб Пригожин: у Зеленского указали на важную деталь

Российский диктатор Владимир Путин 1 сентября уехал в Тверскую область РФ, где ранее погиб террорист Евгений Пригожин. Таким образом он хочет показать то, что "главный пахан".

Об этом написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Ранее российские пропагандисты опубликовали видео, на котором Путин якобы посещает Тверскую область РФ.

Михаил Подоляк отметил, что таким образом убийцу тянет на место преступления.

" Скорый визит Путина в Тверскую область — как наглядная иллюстрация известного криминологического феномена: преступника обязательно тянет на священное место преступления. В данном случае — место ликвидации Пригожина. Чтобы окончательно зафиксировать в российских элитах: я — единственный пахан", — отметил Подоляк.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин "наверняка убил" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, и сказал, что с Путиным не может быть мирных переговоров по Украине.

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