Путин пригрозил новыми ударами по Украине: что заявил

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин заявил о намерениях увеличить интенсивность атак по инфраструктурным объектам на территории Украины.

Об этом российский диктатор сообщил во время своего публичного выступления, передают российские СМИ.

Путин пригрозил новыми атаками по Украине — что заявил

Говоря о дальнейших действиях оккупационных войск, глава РФ открыто пригрозил новыми разрушениями. Этот террор он называет «достойным отпором».

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«Мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты», — заявил Путин.

Также диктатор заверил, что усилия оппонентов не смогут расколоть российское общество или нанести критический ущерб экономике страны-агрессоры.

«И им не удастся решить ни задачу разъединения общества, ни нанесение нам вреда в сфере экономики. Такого, во всяком случае, какого они добиваются», — добавил он.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Путин сделал абсурдные заявления, что Россия вроде бы не начинала войну в Украине. Также он издал новую теорию о причинах расширения НАТО.

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Также российский диктатор Владимир Путин решил похвастаться масштабами своей агрессии и откровенно признался, какое именно количество оккупационного войска он выгнал на войну против Украины.

Также в Bloomberg отмечают, что даже на фоне успехов Украины война может оказаться еще опаснее, ведь загнанный в угол Путин способен повысить ставки.

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