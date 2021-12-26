Путин пригрозил "разными" ответами США и НАТО на несоблюдение "гарантий безопасности"

Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границ Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль не заставит себя ждать с "разными" ответами, если США и НАТО не выполнят его требования по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом Путин сказал в программе "Москва. Кремль. Путин", пишет РБК.

"Он (ответ – ред.) может быть разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", — отметил Путин, отвечая на вопрос, какими могут быть дальнейшие действия России, если страны НАТО "не услышат нас и в этот раз".

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Президент РФ добавил, что Кремль направил свои предложения не для того, чтобы "что-то забаллотировать (не избрать – ред.) и прекратить".

Путин заверил, что, мол, Москва стремится добиться результата дипломатическими переговорами, выписанными Кремлем в своих требованиях.

Напомним, Россия продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. Была опубликована свежая карта, на которой показано расположение войск и тяжелой техники. В частности, на восточной границе сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой.

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