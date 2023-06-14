Путин пригрозил создать в Украине "санитарную зону": в Кремле объяснили, что это значит

В Кремле, как обычно, цинично прикрываются безопасностью граждан для новых военных преступлений.

Спикер российского-президента Дмитрий Песков объяснил угрозы Путина о создании "санитарной зоны внутри Украины". По словам спикера Кремля, Россия хочет создать такую зону, из которой никто не сможет добраться до территории России.

Об этом представитель Кремля сказал на брифинге в среду, 14 мая, передают российские средства массовой пропаганды.

"Слова Путина о "санитарной зоне" в Украине означают, что придется военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние, чтобы обеспечить безопасность граждан", — цинично сказал он.

Напомним, 13 июня российский диктатор Владимир Путин пригрозил созданием так называемой "санитарной зоны" на территории Украины, если по территории РФ будут продолжаться "прилеты". Об этом он сказал на брифинге с пропагандистами.

Впоследствии заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал такое решение Путина и размечтался о создании "санитарной зоны" во Львов, поскольку, по его мнению, снабжение Западом дальнобойных видов оружия представляет большую угрозу для России.

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