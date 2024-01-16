Путин пригрозил странам Балтии за то, что там "русских выбрасывают за границу"

По мнению главы страны-агрессорки, это ставит под вопрос безопасность РФ.

Российский диктатор Владимир Путин в своей традиционной манере пригрозил странам Балтии, в которых якобы "русских выбрасывают за границу".

Об этом со ссылкой на его заявление пишут РосСМИ.

По словам диктатора, в странах Балтии россиян вроде бы "выбрасывают за границу". И это, по мнению главы страны-агрессорки, ставит под вопрос безопасность РФ.

"В Прибалтике российских людей выбрасывают за границу, это касается безопасности нашей страны", — сказал Путин.

Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия вроде бы была готова к переговорам. Но приехал Борис Джонсон и убедил Украину не идти на этот шаг.

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